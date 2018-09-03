Екатеринбург, 3 сентября, 2018, 22:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 17-летняя школьница не смогла приобрести стихи Иосифа Бродского, Владимира Маяковского и Сергея Есенина. В книжном магазине ей отказались их продать, пишут местные СМИ.

Сергей Есенин и Айседора Дункан. 1923

Как сообщает издание «Новый День», попытки купить их оказались провальными в трёх книжных магазинах Екатеринбурга. Продавцы отказывались отпустить ей книги из-за того, что девушке ещё не исполнилось 18 лет.

Отметим, произведения этих авторов входят в школьную программу. Случай со старшеклассницей вызвал широкий общественный резонанс. На форумах и в соцсетях многие граждане разделяют недоумение школьницы и отмечают, что произведения Есенина, Бродского и Маяковского можно свободно скачать в интернете.

В книжных магазинах оправдываются тем, что на книгах стоит маркировка «18+», за их продажу несовершеннолетним торговой точке может грозить суровое наказание. Ограничения, напомним, содержатся в законодательстве о защите детей и подростков от вредной информации. При этом представители магазинов отмечают, что в продаже есть книги с произведениями классиков, на которых отсутствует ограничение «18+».