Киев, 3 сентября, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Река Днепр стала для иностранных компаний границей, восточнее которой они не хотят инвестировать, заявил главный инвестиционный советник премьер-министра Украины Даниил Билак 3 сентября в эфире радио «Новое время».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Сейчас на инвестиционную привлекательность существенно влияет конфликт на Востоке, в головах многих инвесторов. Днепр — это как раз та граница, до которой они готовы идти и не дальше», — рассказал эксперт.

Напомним, главным инвестором для Украины, несмотря на «гибридную войну», остается Россия. Не неё приходится более трети от общего объема всех иностранных инвестиций в украинскую экономику.

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