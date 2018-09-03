Ульяновск, 3 сентября, 2018, 21:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области законодатели предлагают сохранить социальные льготы для граждан при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин после того, как пенсионной возраст в России будет повышен. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба законодательного собрания Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов внес в законодательное собрание региона законопроект, согласно которому все меры социальной поддержки, которые раньше начинали действовать для граждан при достижении ими пенсионного возраста, будут начинать действовать при достижении мужчина 60 лет, а женщинами — 55 лет.

Иными словами, льготы теперь не привязываются к выходу на пенсию по старости. Законопроект будет рассмотрен 6 сентября.

Председатель законодательного собрания Анатолий Бакаев пояснил, что для ветеранов труда Ульяновской области будут сохранены льготы 50% оплаты за коммунальные услуги и жилые помещения, 50% компенсации оплаты топлива для людей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и ежемесячные выплаты в размере 713 рублей.

Также останутся льготы для ветеранов труда федерального значения. Им будут предоставляться ежемесячные выплаты в 220 рублей в качестве компенсаций на проезд в общественном транспорте, они смогут, как и раньше, платить только 50% абонентской платы за пользование стационарным телефоном и радио. Аналогичные с ветеранами Ульяновской области льготы на оплату ЖКХ и закупку топлива также сохраняются. Помимо прочего ветеранам труда федерального уровня предоставляется льгота в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, оплата стоимости проезда на железнодорожном пригородном транспорте 50% и просто ежемесячные денежные выплаты 834 рубля.

«То есть для всех, кто рассчитывал на поддержку государства, она будет сохранена», — подчеркнул Бакаев.

Тем самым ульяновские власти реализуют те поправки, которые президент Российской Федерации Владимир Путин предложил внести в готовящуюся пенсионную реформу.