Снежинск, Челябинская область, 3 сентября, 2018, 21:20 — ИА Регнум. В челябинском Снежинске после падения хоккейных ворот на семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж. Борис Дежкин. 1964. СССР Хоккейные ворота

Дело заведено по факту халатности. Ворота упали на мальчика 8 июля. Его здоровью был причинён тяжкий вред. Всё произошло на одной из игровых площадок.

Дело было возбуждено 31 августа. Сейчас следователи выясняют, кто из управления городского хозяйства ответственен за необеспечение безопасного нахождения детей на этой площадке. Скорее всего, его должностным лицам и придётся понести наказание.

Отметим, дело было возбуждено по материалам прокуратуры. В надзорном ведомстве, со своей стороны, отмечают, что во дворе домов 6 и 10 на улице Победы находится хоккейный корт, на который может попасть любой желающий. Именно здесь ворота и придавили мальчика.