Лахор, Пакистан, 3 сентября, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Встретившись с правительством провинции Панджаб премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что главной задачей штата является победа над коррупцией. Он также отметил, что провинция в этой борьбе должна стать примером для всей страны. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, премьер отметил успехи правительства штата в осуществлении реформ. На плечах Панджаба, самой большой по численности населения провинции, лежит большая ответственность, подчеркнул глава правительства. Именно поэтому задача борьбы с коррупцией, в частности с присвоением земли и мафией, является первоочередной. Имран Хан распорядился начать в Панджабе антикоррупционную кампанию и обещал часто посещать провинцию в течение своих первых ста дней на посту премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Правительство провинции Панджаб возглавляют представители партии «Движение за справедливость», главой которой является премьер-министр страны Имран Хан.