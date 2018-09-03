Лондон, 3 сентября, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Возле здания телекомпании ВВС в Лондоне взорван легковой автомобиль, сообщает 3 сентября газета The Sun, ссылаясь на очевидцев.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв автомобиля

По информации издания, полицейские саперы при помощи самоходного робота произвели контролируемый подрыв подозрительной автомашины. По словам очевидцев, всего было устроено три взрыва.

Газета утверждает, что на время операции здание телекомпании ВВС было заблокировано, а сотрудникам приказали не приближаться к окнам.

По каким причинам подорванный автомобиль привлек внимание полицейских не сообщается.

Официальных подтверждений этого события пока не поступало.