Нью-Дели, 3 сентября, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Три истребителя производства фирмы Dessault Rafale доставлены в Гвалиор (штат Мадхья Прадеш) из Австралии после проходивших там учений. Французские пилоты примут участие в испытаниях самолётов и сравнят их с российскими аналогами. По сообщению новостного агентства Jagran, французские истребители пройдут десятидневные испытания, во время которых индийские лётчики смогут лучше изучить самолёты, поставки которых должны начаться в ближайшее время.

Tim Felce Французский многоцелевой истребитель Дассо Рафаль.

В 2016 году французская компания Dessault Rafale выиграла тендер на поставку 36 истребителей для ВВС Индии. Сделка вывела Францию в число одного из крупнейших игроков на индийском рынке вооружений.