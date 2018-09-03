Пекин, 3 сентября, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Китайское грузовое судно Tian En освоило трассу Северного морского пути и продолжает путь в Европу. Судно компании COSCO SHIPPING доставляет оборудование для ветряных станций в порты Швеции, Нидерландов и Франции. Как сообщает агентство Синьхуа, берега Норвежского моря Tian En покинуло 1 сентября. Во французском порту Руан Tian En ожидают в среду, 5 сентября — спустя месяц после начала маршрута.

Cliff Судно компании COSCO

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Несмотря на то, что Tian En стало первым китайским судном, прошедшим по всей трассе Севморпути, за первые месяцы летне-осенней навигации Китай совершил четыре рейса в арктических водах России. Данная активность в очередной раз доказывает заинтересованность китайских грузоперевозчиков и грузовладельцев в коммерческом использовании акватории Севморпути.

Каждое судно сопровождали атомные ледоколы «Атомфлота». Пресс-служба «Атомфлота» сообщает, что в следующем году КНР планирует увеличит число рейсов через «Полярный Шелковый путь».

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Напомним, в январе 2018 года Госсовет Китайской Народной Республики опубликовал первую в своей истории Белую книгу о государственной политике в Арктике. В документе содержится информация о дальнейшем сотрудничестве с другими странами в совместном строительстве «Полярного шелкового пути», являющегося частью инициативы «Один пояс, один путь».

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Северный морской путь (СМП) — это главная российская морская коммуникация в Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока через маршрут Севморпути составляет около 14 тысяч км (через Суэцкий канал — свыше 23 тысяч км).