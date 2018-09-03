Южно-Степное сельское поселение, Челябинская область, 3 сентября, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Пострадавшие при взрыве паров газа дети из челябинского посёлка Южный Степной получили ожоги средней степени тяжести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

(сс) AKuptsova Скорая помощь

Также в ведомстве уточнили возраст и пол детей. В больницу были доставлены мальчики шести и 15 лет и десятилетняя девочка.

СКР выясняет обстоятельства ЧП. Идёт доследственная проверка.

Напомним, хлопок газа раздался днём 3 сентября. Веранда, где это произошло, оказалась разрушена.

По предварительным данным, ЧП возникло из-за детской шалости.