Бишкек, 3 сентября, 2018, 21:18 — ИА Регнум. На III Всемирных играх кочевников в Киргизии сборная Казахстана по кокпару не вышла на соревнования со сборной Красноярского края по неизвестным причинам, сообщает 3 сентября агентство «КазТАГ».

Франц Рубо. Игра Кокпар

Дальнейшее участие казахстанской сборной по кокпару в соревнования оказалось под вопросом. Окончательное решение о возможности Казахстана продолжить игры в этом виде спорта будет принимать судейская коллегия.

В министерстве культуры и спорта Казахстана сообщили, что решение отказаться от борьбы никто не принимал и спортсмены продолжат соревнования.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Иссык-Кульской области Киргизии стартовали III Всемирные игры кочевников, в которых принимают участие 1556 спортсменов из 66 стран мира и 11 регионов России.