Киев, 3 сентября, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Нынешний посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что в 2014 году спас образ Украины и саму Украину от военного нападения России, пропев на камеру матерную частушку о президенте России Владимире Путине. Об этом дипломат заявил 3 сентября в эфире радио «Новое время».

U.S. Department of State Андрей Дещица

«Я думаю, что нужно было исходить из ситуации, которая была там. И это было эффективно. Я думаю, что это было, наверное, не совсем дипломатично, но это повлияло на то, что мы сохранили страну, ее образ, имидж нашей страны. Не дай бог, если бы состоялось нападение на посольство Российской Федерации, это было бы основание для россиян ввести свои войска, чтобы защитить дипломатов, а на весь мир раструбить, что видите, какая хунта», — считает Дещица.

Он подчеркнул, что с тех пор не поменял своего мнения о российском лидере, но больше не будет озвучивать его публично.

Напомним, в 2014 году представители украинских неонацистских организаций напали на посольство России на Украине. К стенам посольства прибыл Андрей Дещица, который на тот момент был главой МИДа Украины. Он вместе с погромщиками публично спел на камеру матерную частушку, оскорбляющую президента России Владимира Путина.

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