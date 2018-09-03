Южно-Степное сельское поселение, Челябинская область, 3 сентября, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В Челябинской области три ребёнка получили травмы из-за взрыва газа. Хлопок произошёл в одном из частных домов посёлка Южный Степной в Карталинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ, баллон

ЧП произошло днём. Взорвались пары газа из баллона. Горения после случившегося не возникло. Но дети в возрасте 5, 9 и 15 лет получили травмы. Их госпитализировали.

По предварительным данным, причиной ЧП стала детская шалость. Всё произошло на деревянной веранде. В результате хлопка она была разрушена. Теперь её предстоит восстанавливать.

На место ЧП срочно прибыли сотрудники полиции, МЧС и глава сельской администрации.