Нью-Дели, 3 сентября, 2018, 20:37 — ИА Регнум. 3 сентября пройдут переговоры между представителями пограничных войск Индии и Бангладеш. Во время встречи будут обсуждаться нападения на индийских пограничников вооруженных бандформирований из Бангладеш, а также перемещения через границу беженцев-рохинджа, преследуемых в Мьянме.

lukexmartin Солдаты пограничных войск Индии

По сообщению индийской газеты «Таймс от Индиа», делегацию из Бангладеш возглавляет генеральный директор пограничных войск Бангладеш, генерал-майор Шаффинул Ислам, делегацию из Индии возглавляет генеральный директор пограничных войск Индии К.К. Шарма.

Официальный представитель пограничных войск Индии заявил, что «отношения между Индией и Бангладеш имеют позитивную динамику», и во время встречи будут подняты такие вопросы, как принятие мер против возможных нападений на индийских пограничников, необходимость совместных действий против преступности на приграничных территориях, индийских повстанческих формирований, дислоцирующихся в Бангладеш, вопрос о беженцах-рохинджа.

Соглашение по итогам переговоров будет подписано 7 сентября между представителями пограничных войск обеих стран.