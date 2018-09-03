Нью-Дели, 3 сентября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Скандально известный своими уничижительными высказываниями в адрес оппозиции Ашвини Кумар Чоубе, член правящей Индийской народной партии, в очередной раз совершил выпад против Рахула Ганди, главы партии Индийский национальный конгресс. По информации индийского новостного издания «Таймс оф Индия», министр здравоохранения сравнил своего политического оппонента с канализационным червем, а также назвал его шизофреником.

Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США

Причиной столь грубых высказываний стала позиция Рахула Ганди по соглашению между Францией и Индией о поставке французских многоцелевых истребителей «Рафаль». Партия Индийский национальный конгресс обвиняет правительство во главе с Нарендрой Моди в утаивании деталей сделки от общественности, а также изменении ее условий на менее выгодные для Индии.

С критикой резких высказываний Ашвини Кумара Чоубе выступили как представители оппозиционных партий, так и ближайшие союзники правящей партии. Сама Индийская народная партия поспешила дистанцироваться от заявлений политика.