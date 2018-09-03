Астана, 3 сентября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. В Туркестанской области Казахстана ликвидирована деятельность ОПГ, которая занималась кражей домашнего скота, сообщает 3 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на представителя МВД республики Алмаса Садубаева.

Андрей Грук ИА Красная Весна Лошади

По его словам, пять членов ОПГ были задержаны в ходе спецоперации. Злоумышленники пытались похитить 20 голов лошадей с вольного выпаса. Правоохранительные органы обвиняют преступную группу в 26 кражах.

Напомним, в конце августа полицейские Северо-Казахстанской области раскрыли крупную кражу скота. Злоумышленники похитили 46 голов породистых коров и телят.

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