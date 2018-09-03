Дакка, 3 сентября, 2018, 21:07 — ИА Регнум. 2 сентября индусская община Бангладеш отметила Джанмаштами — один из крупнейших праздников индуизма. Джанмаштами знаменует день рождения Кришны, воплощения индусского бога Вишну. Примечательно, что Бангладеш является традиционно мусульманской страной.

Nvvchar Младенец Кришна

По информации бангладешского новостного издания «Дакка Трибьюн», различные культурно-религиозные и общественные организации страны подготовили и провели насыщенную программу празднований. В этот день национальные газеты опубликовали специальные статьи, посвященные жизни Кришны, а в эфире государственных и частных теле‑ и радиовещателей рассказали об отдельных аспектах праздника Джанмаштами.

Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид и премьер-министр Шейх Хасина поздравили бангладешцев-индусов с этим важным праздником. Сообщается, что Абдул Хамид лично встретился с лидерами и наиболее выдающимися представителями индусской общины Бангладеш.

В честь Джанмаштами состоялось традиционное праздничное шествие по улицам Дакки.