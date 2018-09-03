Триполи, 3 сентября, 2018, 21:14 — ИА Регнум. 2 сентября правительство национального согласия, заседающее в Триполи, ввело режим чрезвычайного положения в городе. По заявлению «Аль-Арабийа», причиной ЧП стало увеличивающееся количество жертв вследствие столкновений противоборствующих вооруженных группировок на юге Триполи, начавшихся 26 августа 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

1 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил возобновляющиеся акты насилия и призвал остановить их на территории Ливии. Он также призвал соблюдать договоренности о прекращении огня, заключенные при участии Организации Объединённых Наций.

В совместном коммюнике Великобритания, Франция, Италия и США заявили о том, что они готовы противостоять агрессорам, покушающимся на безопасность и суверенитет Ливии. Газета также отмечает, что Триполи превратился в центр столкновений различных вооружённых группировок после падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году, именно с этого момента в стране продолжается затяжной политический кризис.