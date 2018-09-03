Осло, 3 сентября, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Норвежские учёные Эдвард и Мэй-Бритт Мозер в результате эксперимента над лабораторными крысами заметили следующее явление: в то время как внешние стимулы, воздействующие на подопытное животное, постоянно изменялись, все области головного мозга, кроме одной, оставались в стабильном состоянии. Исследовательская группа сделала вывод о том, что эта клеточная активность находилась в прямой зависимости от длительности эксперимента и заданий, поставленных перед подопытными.

Kapa65 Крыса

По сообщению норвежского новостного издательства «NRK», по окончании испытаний учёные установили, что в головном мозге функционирует целая система клеток, которая определяет наше восприятие времени. Основным показателем в работе данной клеточной области является количество несходных между собой событий, так как мозг фиксирует именно отличные друг от друга стимулы.

Эдвард и Мэй-Бритт Мозер получили Нобелевскую премию в 2014 за открытие системы клеток в мозге, которая отвечает за ориентацию в пространстве. Тем не менее, учёные полагают, что последнее достижение по важности не уступает предыдущему, уже многократно титулованному исследованию.