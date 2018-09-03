Астана, 3 сентября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Казахстана планирует запретить курение во всех общественных местах. Об этом говорится в проекте кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», который опубликован на сайте минздрава республики.

George Hodan Курение

Согласно документу, запрет будет распространяться на организации образования, здравоохранения, пункты общественного питания, кинотеатры, цирки, театры и другие общественные заведения. Запрет не распространяется на специальные помещения, оборудованные для курения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года минимальная розничная цена на пачку сигарет в Казахстане выросла с 340 до 360 тенге (с 63 до 66,7 рубля по курсу на 28 июня 2018 года).