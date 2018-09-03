Анкара, 3 сентября, 2018, 20:04 — ИА Регнум. 1 сентября в саду мечети Селимие, старейшей мечети Коньи, была проведена церемония заложения фундамента первого в Турции религиозного пансиона для девушек в Чумре. Он рассчитан на пребывание 150 учениц. Об этом сообщает новостной портал Konya Yenigün. В церемонии приняли участие представители спонсоров учебного заведения — Турецкого религиозного фонда и муниципалитета Чумры. Мэр города Мехмет Огуз на церемонии подчеркнул важность начинающегося строительства. Он также заявил, что в реалиях современного мира строительство женского медресе является необходимым образовательным нововведением, отражающим позитивное отношение турецкого духовенства к развитию системы женского религиозного образования. На церемонии также присутствовали члены Турецкого религиозного фонда и муфтий Коньи Бекир Юджель.

Ankara Мечеть Селимие

Для Чумры открытие женского религиозного пансиона является знаковым событием. Для города с населением менее 30 000 человек медресе станет одним из крупнейших учебных центров и позволит Чумре не только расширить свое влияние в иле (территориальная единица Турции), но и привлечь внимание влиятельных духовных деятелей Турции.