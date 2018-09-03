Ташкент, 3 сентября, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Совместное узбекско-китайское предприятие Silk Road International организовало перевозки по маршруту Улугчат — Иркештам — Ош — Андижан — Ташкент — Хайратон, сообщает 3 сентября издание «Подробно.uz».

Mft.uz Silk Road International

Компания выполнила две пилотные перевозки грузов из Китая в Афганистан через Киргизию и Узбекистан. Протяженность пути составляет 1626 километров. Сроки пилотных перевозок составили от 9 до 12 суток.

Председатель правления «Урта Осиё Транс» Баходир Исламов заявил, что вышеуказанный транспортный маршрут является оптимальным для перевозки грузов из Китая в Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в министерстве внешней торговли Узбекистана заявили, что экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) готова оказать содействие для разработки проекта совместного использования железнодорожного коридора Китай — Киргизия — Узбекистан.