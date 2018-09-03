Москва, 3 сентября, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье 3 сентября продлён повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности. Соответствующие данные содержатся в прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа, расмещённой на официальном сайте Гидрометцентра России.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Как уточняется, «жёлтый» уровень введён в связи с высокой пожароопасностью в регионе. Аналогичное предупреждение распространено и для ряда других областей ЦФО, в частности для Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Кроме этого, в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях объявлен ещё более высокий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает, согласно классификации, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

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