Киев, 3 сентября, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Президента Украины Петра Порошенко сфотографировали на борту самолета, летевшего из Лондона в Киев, заявила Екатерина Козориз 2 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

По словам очевидцев, Порошенко всем улыбался и даже самостоятельно уложил багаж на полку.

Напомним, 30 августа в сети появился снимок, на котором обычный прохожий запечатлен рядом с наиболее рейтинговым, на данный момент, кандидатом в президенты Юлией Тимошенко. Чисто случайно политик совершала пробежку в весьма откровенном спортивном наряде.

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