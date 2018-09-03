Новокузнецк, Кемеровская область, 3 сентября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) в рамках подготовки тепловых сетей Новокузнецка к новому отопительному периоду закупила в 2018 году оборудования, запасных частей и материалов на 13% больше от запланированных объёмов. Это связано с обеспечением ремонтной программы на арендованных у муниципалитета теплосетевых объектах, договор аренды которых был продлён в начале июля текущего года.

Отдел по связям с общественностью СГК СГК закупила теплоизоляции, которой бы хватило на футбольное поле

Как сообщает отдел по связям с общественностью СГК, все потребности в дополнительных материалах и технических ресурсах были обеспечены в срок и в полном объёме, что позволяет энергетикам СГК вести работу по плановой и аварийной замене участков теплосети Новокузнецка. Сибирская генерирующая компания к началу сентября полностью устранили все повреждения на собственных трубопроводах теплотрасс в контуре Кузнецкой ТЭЦ. Сейчас продолжаются ремонтные работы на 57 оставшихся участках арендованных квартальных сетей, завершить их планируется до 15 сентября.

Подготавливая городские теплосети к зиме, СГК приобрела более 350 тонн труб различного диаметра, что по массе сопоставимо с 6 гружёными вагонами угля. А закупленных изоляционных материалов — 2 700 квадратных метров рулонного стеклопластика и 338 кубических метров минераловатного покрытия — хватило бы, чтобы закрыть ими футбольное поле.

При выборе оборудования приоритет отдавался качеству и повышенному гарантийному ресурсу. В частности, на одной из центральных улиц Новокузнецка — улице Кирова, прошла замена сальниковых компенсаторов на сифонные, гарантийный срок эксплуатации которых без дополнительного обслуживания составляет около 30 лет. На теплосетях Центрального, Новоильинского и Заводского районов установлены 15 затворов крупного диаметра 700 и 500 мм. Новая запорная арматура также позволит обеспечить беспроблемную эксплуатацию сетей теплоснабжения на длительный период. Кроме того, при проведении ремонтов без внимания не остается и конструктив тепловых каналов: оперативно в этом году менялись лотки, железобетонные плиты. На арендованных сетях они в подавляющем большинстве имеют крайне изношенное состояние. При ремонтных работах на подкачивающих насосных станциях были также установлены новые клапаны и задвижки.

Напоминаем, в настоящее время СГК обслуживает в Новокузнецке 506 км тепловых сетей, из них 320 км — арендованные тепловые сети у муниципалитета. К 15 сентября — официальной дате старта отопительного сезона в Кузбассе — предприятия СГК полностью будут готовы к подаче тепла жителям Новокузнецка.