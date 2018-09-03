Кемерово, 3 сентября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) профинансирует приобретение реактора сверхвысокого давления и беспилотного летательного аппарата со встроенным тепловизором для Института энергетики Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.Горбачева (КузГТУ). Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, сертификат на покупку приборов стал подарком вузу к новому учебному году.

Управление по связям с общественностью СГК СГК вручила КузГТУ сертификат на покупку «беспилотника»

День знаний-2018 в крупнейшем техническом вузе Кемеровской области — Кузбасском государственном техническом университета — оказался богат на события, пожелания и подарки. Главными действующими лицами прошедших торжеств, естественно, были студенты и преподаватели. Представители Сибирской генерирующей компании, которая является давним партнером учебного заведения, стали почетными гостями праздника.

Начальник управления по персоналу Кузбасского филиала СГК Ольга Чемеринская, поздравляя 1 сентября студентов Института энергетики КузГТУ, пожелала им уверенности в своих силах, новых успехов и открытий, а также напомнила: «Качественная подготовка кадров служит залогом стабильной работы предприятий компании и надежного энергоснабжения потребителей, поэтому энергохолдинг заинтересован в развитии сотрудничества с высшей школой».

В качестве подарка от Сибирской генерирующей компании к началу учебного года Ольга Чемеринская вручила Кузбасскому государственному техническому университету сертификат на один миллион рублей для оснащения Института энергетики. Средства предполагается направить на приобретение специализированного современного оборудования — реактора сверхвысокого давления более 400 атмосфер, а также беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со встроенным тепловизором.

Как отметил директор Института энергетики КузГТУ Игорь Дворовенко, эти приборы необходимы и для обучения студентов, и для научных исследований. Например, мониторинг воздушных линий при помощи беспилотных авиационных систем является перспективным направлением развития энергоаудита в «большой энергетике». С помощью «беспилотника» студенты смогут освоить дистанционную диагностику технического состояния линий электропередачи (ЛЭП) и тепловых сетей в радиусе действия до 150 км. БПЛА будет выполнять облеты, наблюдать, фотографировать ЛЭП и теплотрассы, благодаря чему можно получить данные о состоянии элементов воздушных линий (стоек опор, изоляторов, линейной арматуры, проводов) и трубопроводов. Также «Беспилотник» способен проводить инфракрасную съемку тепловизором, который выявит недопустимый нагрев элементов опор и другие дефекты.

Студенты-энергетики, используя эти приборы, укрепят теоретические знания практическими навыками, что позволит им лучше подготовиться к работе в условиях реального производства. Новое оборудование, как ожидается, поступит в КузГТУ уже в ближайшее время.

Напоминаем, СГК реализует масштабную благотворительную программу в регионах присутствия, направленную на повышение уровня жизни сибиряков. Одно из важнейших направлений — поддержка талантливой молодежи и перспективных проектов в сфере образования и науки.