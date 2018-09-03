Пекин, 3 сентября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. В Пекине, на полях Форума китайско-африканского сотрудничества, прошла церемония открытия посольства Буркина-Фасо, а также представительства Африканского союза (АС) в КНР, в которой принял участие глава МИД Китая Ван И, сообщает 3 сентября Синьхуа.

Embassy of Equatorial Guinea Флаги стран Африканского союза

После этого все 54 африканские страны-участницы форума вместе с АС получили представительство в КНР.

Ван И назвал это свидетельством крепнущих связей КНР и Африки, которые устанавливают отношения всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства. При этом глава китайской дипломатии подчеркнул, что КНР в свое время стала одной из первых стран за пределами африканского региона, которая создала миссию при АС.

Отмечается также, что 31 августа, во время встречи китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Буркина-Фасо Роком Марком Кристианом Каборе, были достигнуты важные договоренности для развития двусторонних отношений Китая с этой страной.