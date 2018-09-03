Калуга, 3 сентября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году полицейскими совместно с региональным Управлением ФСБ России проведено свыше 5 тыс. проверок мест проживания иностранных граждан, 648 проверок организаций и предприятий, использующих труд иностранных работников, а также 969 проверок рынков и других мест торговли. На причастность к экстремистской, террористической и иной противоправной деятельности проверено 6 тыс. 194 иностранных гражданина. Возбуждено 259 уголовных дел в сфере незаконной миграции, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти калужского региона.

Admoblkaluga.ru Министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин

На совещании отчитались о реализации на территории области в 2018—2019 годах «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». Заявлялось, что правоохранительными ведомствами во взаимодействии с органами государственной, федеральной и муниципальной власти принимаются меры по пресечению правонарушений экстремистского характера и нормализации обстановки в миграционной сфере.

Между тем, за период реализации стратегии оперативная обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории калужского региона стабилизировалась. Ликвидировано несколько националистических группировки. На особом контроле органов полиции — недопущение противоправной деятельности со стороны псевдорелигиозных организаций и футбольных болельщиков.

Всего, начиная с 2015 года, правоохранительные органы зафиксировали 21 правонарушение экстремистского характера. Если в 2015 году из шести зарегистрированных преступлений экстремистской направленности три являлись насильственными, включая побои и угрозы убийством, то уже в последующие два года и с начала 2018 года все выявленные преступления уже совершены с использованием интернет-ресурсов,

Так, за четыре месяца 2018 года правоохранители выявили три преступления экстремистской направленности. За размещение в социальных сетях материалов соответствующего содержания к административной ответственности привлекли семь жителей области, на профучёт за нарушения на общественных мероприятиях поставленори 17 человек.

По словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Олега Калугина, предотвращение конфликтных ситуаций на межнациональной почве и приобщение национальных диаспор к активному участию в общественной жизни является важным направлением деятельности министерства.

«В целом на территории области обстановка в этноконфессиональной сфере остается стабильной. Спектр национальных и религиозных объединений в основном сложился, текущие изменения имеют достаточно ограниченное влияние на общую ситуацию. Региональные органы власти проводят последовательную работу по созданию открытой атмосферы дружбы и обеспечению межнационального согласия», — заявил министр.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова упорядочения региональной миграционной политики. позволит избежать проникновения деструктивных сил на территорию Калужской области.

«Они тут регистрируются, практически не работают, из других территорий прибывают. И наши в другие территории убывают. Вот эту политику миграционную, конечно, надо упорядочивать. Я не хочу сказать, что ужесточать. Но на деле и получится ужесточение», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории калужского региона представлено 105 этносов. В Калужской области действует 15 национальных культурных объединений, 264 религиозные организации.

Калужская область также считается привлекательным регионом для мигрантов: с начала 2017 года в Калужской области на миграционный учёт было поставлено более 102 тысяч иностранцев. Большая часть из них — это граждане Молдавии, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

Тем не менее, калужские правоохранители заявляют о смещении спектра экстремистских проявлений из районов подмосковной зоны в калужский регион.