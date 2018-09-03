Мельбурн, Австралия, 3 сентября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Клавишник австралийской рок-группы группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж скончался 2 сентября в возрасте 58 лет. Об этом сообщается сегодня на сайте лидера коллектива Ника Кейва.

(сс) Didgeman Музыкант

«Конвэй был анархической нитью, пронизывавшей живые выступления группы. Его любили все, музыканты и фанаты. Вспыльчивый, смешной, ужасающий, сентиментальный, добродушный, нежный, резкий, честный, настоящий — он был всем этим и в буквальном смысле обладал золотым голосом», — говорится в сообщении коллектива.

Конвэй Сэведж выступал в составе Nick Cave and the Bad Seeds с 1990 года. Музыкант не только играл на клавишных, но также был бэк-вокалистом.

В минувшем году Сэведж был вынужден покинуть группу из-за болезни — у него была диагностирована опухоль мозга.