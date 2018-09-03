Москва, 3 сентября, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом дружбы четверых пакистанских вертолетчиков, принявших участие в спасении российского альпиниста Александра Гукова, сообщается 3 сентября на официальном сайте правовой информации.

Спасательный вертолет

«За участие в операции по спасению российского альпиниста наградить Мазхар-Уд-ДинаКази Мухаммада, Рафика Абида, Рафика Мухаммада Анджума, Факхар-И-Аббаса», — указано в тексте наградного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов на территории Пакистана осуществляли восхождение на гору Латок-1. 25 июля на спуске Сергей Глазунов сорвался в пропасть вместе с основным снаряжением и погиб. Александр Гуков закрепился на высоте 6,2 тыс. метров, где ожидал спасения, почти не имея запасов пищи. Долгое время непогода не позволяла провести эвакуацию. 31 июля Гуков был спасен пакистанскими вертолетчиками.