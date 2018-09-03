Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Сотрудники Государственного Русского музея ищут помещения для переноса туда экспонатов и другого имущества на время предстоящей реконструкции одного из внутренних дворов Михайловского дворца. Об этом говорится в ответе Министерства культуры РФ депутату Заксобрания Петербурга Борису Вишневскому. Текст документа депутат 3 сентября обнародовал в соцсети.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Русский музей. Санкт-Петербург

Ранее сотрудники Русского музея заявили об опасностях предстоящей реконструкции и написали директору музея Владимиру Гусеву письмо с призывом «не допустить разрушения музея». Они обеспокоены организацией переезда коллекций и не уверены, что переезд будет временным. Депутат Вишневский попросил Минкультуры ответить на эти опасения.

В ведомстве Владимира Мединского напомнили, что проект перекрытия двух внутренних дворов Михайловского дворца и приспособления их для современного использования прошел необходимые экспертизы и получил положительную оценку специалистов и властей. Работы начнутся с Западного двора №1, где планируется соорудить лифтовую шахту.

«Для освобождения прилегающих непосредственно к внутреннему двору помещений и перемещению из них в другие помещения Музея учреждением были изданы приказ <…> и распоряжение <…> о создании комиссий с привлечением соответствующих сотрудников для подбора помещений для временного размещения фондов, научной библиотеки и реставрационной мастерской», — говорится в ответе из департамента музеев Минкультуры РФ.

Этот ответ не удовлетворил депутата.

«Отписка, — прокомментировал Борис Вишневский. — Всё те же ссылки на положительные заключения экспертиз и одобренные концепции. Не указано даже, что именно предлагается «перемещать» из залов, прилегающих к внутреннему двору (между прочим, там хранятся такие «мелочи», как картины Репина, Сурикова, Маковского, Куинджи, Мясоедова)».

Парламентарий заявил, что намерен продолжить работу по выяснению ситуации вокруг фондов Русского музея на время реконструкции дворов Михайловского дворца.

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Напомним, ранее глава петербургского Комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров предложил обеспокоенным депутатам Заксобрания самим ознакомиться с проектом предстоящих работ в Михайловском дворце, чтобы убедиться в их безопасности для Русского музея.

Работы по приспособлению дворов Михайловского дворца для современного использования должны начаться 1 декабря 2018 года и завершиться не позже 1 марта 2020 года. Проект вовлечения дворов в музейную инфраструктуру поддержан Всемирным банком, который вложит в него около 2,5 млн долларов, при общей стоимости проекта около 20 млн долларов.