Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Фильм молодого петербургского режиссера о подвиге юных защитниц блокадного Ленинграда покажут в десятках городов России — от Владивостока до Нарьян-Мара. Некоммерческий показ фильма «Девочки» пройдет с 3 по 16 сентября.

Постер фильма «Девочки» (реж. Мария Поприцак)

Документальный фильм «Девочки» — это сплетение историй шести жительниц блокадного Ленинграда. Режиссер картины Мария Поприцак, выпускница Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СпбГУКиТ), представляет вниманию зрителей искренний и честный рассказ свидетелей Великой Отечественной войны о своей судьбе, о судьбе блокадного города — и о воле к жизни.

Девочки 11−13 лет сутками работали у станка, учились водить огромные грузовики по льду Ладожского озера. Они любили и ненавидели, находили немного времени поиграть, потанцевать и посмеяться, ходили под пулями и спасали жизни других — и всё во имя Победы.

Самой младшей из героинь Наталье Соболевой было всего 11 лет, когда началась война. Дочь почетного гражданина Петрограда и подруга символа блокады Тани Савичевой мечтала стать художником и подавала большие надежды.

Тася Ветошникова, еще одна героиня фильма, стала чемпионкой СССР по теннису среди юниоров. Летом 1941 года она готовилась ко «взрослым» соревнованиям, но война разрушила планы.

Вера Яковлева спешно бежала из Луги во время летних каникул 1941 года, когда немцы занимали город за городом. В толпе бегущих вместе с ней была Зина Волкова. Ганна Миронова и Галя Ткачева в долгие дни блокады остались одни в неотапливаемых огромных ленинградских коммунальных квартирах.

«Девочки» — это фильм-монолог, исключающий всякий голос за кадром. Только прямая речь годами молчавших свидетелей страшных блокадных дней.

Расписание показов фильма «Девочки» по всей России можно узнать здесь. В Петербурге показ состоится в Аничковом лицее городского Дворца творчества юных и в общеобразовательной школе №291 Красносельского района 7 сентября. 8 сентября — в годовщину начала блокады Ленинграда — показ пройдет в финском Хельсинки.

Показ картины ознаменует открытие V молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино». Фестиваль, организатором которого является фонд «Мост поколений», направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

В конкурсной программе фестиваля участвуют авторы короткометражных военных фильмов от студентов киновузов и независимых режиссёров до 35 лет, а также любителей и новичков, для которых предусмотрены отдельные номинации.

«Все картины кинофестиваля — взгляд на события более, чем 70-летней давности глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами. Это честное кино, непредвзятое и некоммерческое, от потомков тех, кто воевал и победил», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Екатерина Ефимова, продюсер проекта «Перерыв на войну».