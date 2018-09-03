Калуга, 3 сентября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 3 сентября, состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, для студентов калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции и колледжа при нём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, учащихся поздравили: член Совета Федерации РФ Алексей Александров, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, начальник управления Минюста по Калужской области Людмила Корнева, врио начальника УМВД по городу Калуге Вадим Мартынов.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошла торжественная линейка для студентов

«Сегодня для всех вас волнительный и знаменательный день, — заявил Александр Иванов. — От имени депутатов Городской думы поздравляю с началом нового учебного года, нового этапа в вашей жизни. Для всех поступивших наступает интересная студенческая пора, я желаю вам целеустремлённости в получении юридических знаний. В данном университете хороший преподавательский состав, от вас потребуется усердие и трудолюбие, и результат будет замечательный. У Городской думы с данным вузом сложились добрые отношения, 5 лет назад мы подписали соглашение о сотрудничестве. Особенно хочу поблагодарить за работу по организации бесплатной юридической помощи для населения, это хорошая практика для студентов в освоении своей специальности и полезно для жителей нашего города, которые получают квалифицированную правовую помощь».

В 2018 году около 200 первокурсников будут учиться в стенах университета юстиции и колледже при нём. В завершении торжественной части мероприятия Александр Иванов принял участие в церемонии вручения студенческих билетов.