Иркутск, 3 сентября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В 2018 году гидрометеорологическая обстановка на Байкале ощутимо изменилась по сравнению с предыдущими годами, утверждают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Владимр Вучичевич-Сибирский. Берег Байкала. 1910

Как сегодня, 3 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении, по состоянию на 31 августа средний уровень озера — 456,67 м ТО, наполнение составило 96 см при норме 90. Для сравнения, в 2017 году наполнение составило 37 см.

«То есть наступил переломный момент, гидрологическая и водохозяйственная обстановка на Байкале улучшилась. 2018 год классифицируется как средний по водности», — говорится в сообщении Иркутского УГМС.

Уточнятся, что на ситуацию повлияли многоснежная зима, дружное снеготаяние, малые потери снега на испарение, сильные дожди в летние месяцы, сформировавшие дождевые паводки на впадающих в Байкал реках. В результате приток воды увеличился до значений, близких к средним многолетним.

При этом в управлении отметили, что последние четыре с половиной года (с 2014 по начало 2018 года) в Байкальском регионе наблюдалось затяжное природное маловодье редкой повторяемости. Оно было вызвано дефицитом дождей в летне-осенние периоды — выпадало лишь 50−70% месячных норм осадков. Из-за этого полезный приток воды в озеро снижался до 30−50% нормы. В том числе маловодье на Байкале негативно повлияло на экологическую обстановку.

Однако в УГМС подчеркнули, что для Байкала характерно чередование маловодных и многоводных периодов, и информация о сильном обмелении и возможном пересыхании озера «противоречит реальности»:

«Аналогичные периоды низкой водности наблюдались и ранее, это были серии лет с 1899 по 1905, с 1920 по 1929, с 1976 по 1982 гг».

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению члена Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российского координатора коалиции «Реки без границ» Александра Колотова, не стоит торопиться утверждать, что маловодный цикл на Байкале закончился.

Он отметил, что в 2014 году тоже были надежды на наступление многоводного периода, но «в последующие годы обмеление Байкала лишь усугубилось».

Колотов подчеркнул, что в настоящее время любая экстремальная ситуация на Байкале — что маловодье, что многоводье — обнажает фундаментальные проблемы управления всем Ангаро-Байкальским бассейном и «гарантированно становится опасным явлением».