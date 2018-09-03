Рим, 3 сентября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Частные и государственные ясли в Италии могут принять лишь 175 тысяч младенцев, сообщает Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные национальной службы статистики в понедельник, 3 сентября. Данные относятся к 2015 году, более свежая статистика отсутствует.

Жан Франсуа Милле. Кормление птенцов. 1860

175 тысяч мест — это менее 12% от реальной потребности, которая составляет около 1,5 миллионов мест, отмечают обозреватели издания.

Наиболее благоприятна ситуация в нескольких центральных и северных регионах страны, включая Эмилию-Романью, Валль Д’Аосту и Тоскану, где обеспеченность превышает 20%. В ряде южных регионов — Сицилии, Кампании и Калабрии — обеспеченность составляет менее 5%.

Прежде чем рассуждать о возможности обеспечить бесплатный доступ в ясли, правительству следует их построить, резюмирует издание.