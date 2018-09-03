Ташкент, 3 сентября, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси посетит Узбекистан 4−5 сентября, сообщили 3 сентября в пресс-службе МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси

В рамках предстоящих переговоров стороны планируют обсудить перспективные направления развития двусторонних отношений. После переговоров главы государств примут совместное заявление. Стороны также подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта предприниматели из «Узтекстильпром» и представители египетской компании Shamsy Group обсудили перспективы создания совместного текстильного производства.