Париж, 3 сентября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Глава Франции Эммануэль Макрон встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, 7 сентября, в Марселе, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон, Ангела Меркель

Встреча между президентом Франции и канцлером Германии будет сосредоточена на «европейских темах, таких как евро, миграция и международная ситуация», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Встреча состоится на следующий день после визита Эммануэля Макрона в Люксембург на встречу с лидерами Бенилюкса Ксавье Бетелем из Люксембурга, Чарльзом Мишелем из Бельгии и Марком Рютте из Нидерландов.

В связи с выборами в Европейский парламент в мае 2019 года Эммануэль Макрон стремится объединить союз «прогрессивных», способных победить «националистических демагогов» во главе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и вице-премьер Италии Маттео Сальвини обменялись резкими обвинениями.