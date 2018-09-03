Москва, 3 сентября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. «Я знаю, что за последнее время звучит много комментариев о состоянии дел между Арменией и Россией». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время ответа на вопросы пользователей социальной сети Facebook.

mid.ru Сергей Лавров

«Сегодняшнюю ситуация я расцениваю как рабочий процесс, который нормально развивается. Мы продолжаем наше общение на разных уровнях», — сказал Пашинян.

В этой связи он заявил, что в ближайшее время в Москве планируется уже третья его встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой состоится подробное обсуждение множества вопросов армяно-российской повестки.

«Конечно, мы дадим решение множеству вопросов, но я не хочу утверждать, что мы решим все возможные вопросы. Но я уверен и ответственно заявляю, что наше сотрудничество продолжается в нормальном русле», — подытожил Пашинян.

Ближайшую встречу между Путиным и Пашиняном подтвердил сегодня, 3 сентября, глава МИД России Сергей Лавров.

«В ближайшее время планируется еще одна встреча [лидеров двух стран]. Будет важно посмотреть, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране. Нам небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства республики перед Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ)».

По словам российского министра, обязательства перед ОДКБ действуют, и «их нужно в полной мере выполнять».

«В том числе и в том, что касается укрепления репутации и престижа нашей общей организации», — подытожил Лавров.