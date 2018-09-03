Москва, 3 сентября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В единый день голосования в России президент РФ Владимир Путин примет участие в выборах московского градоначальника. Об этом 3 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Путин голосует

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин, «будучи прописанным в Москве», всегда принимает участие в важных голосованиях.

«С большой долей уверенности могу предположить, что президент будет голосовать на выборах мэра Москвы, а где он будет это делать, мы сообщим, когда придет время», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что заветная мечта Владимира Путина — «демонтировать» ЕС. По словам Пескова, Россия готова вступить на путь нормализации отношений с ЕС, если Брюссель также проявит такую готовность.

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