Берлин, 3 сентября, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В немецком городе Хемниц пройдет перфоманс против протестов с участием праворадикальных группировок, сообщает 3 сентября Press Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

Данное мероприятие связано с тем, что в городе в течение недели бушуют акции протеста, вызванные убийством гражданина Германии двумя мигрантами 26 августа.

Организаторы акции стремятся что-то противопоставить росту праворадикальных взглядов в Германии и в Европейском союзе в целом, вызванному ростом миграции и, соответственно, столкновениям между приезжими и местными жителями.

Напомним, 26 августа в немецком Хемнице мигранты убили 35-летнего гражданина Германии. После чего 27 августа свыше 6 тыс. человек вышли на улицы с требованием изменить миграционную политику.