Киев, 3 сентября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Украине нужно продлить действие закона «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО). Об этом 3 сентября на брифинге в Раде заявила первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В зале Рады будет непростая дискуссия относительно будущей пролонгации закона «Об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях», — сказала Геращенко.

По её словам, принятие закона усилит позиции украинской дипломатии и поможет решить вопрос продления санкций в отношении РФ.

«Закон был необходим для усиления нашей дипломатической позиции, для усиления санкций против Российской Федераций… Я сделаю все, чтобы в рамках минской платформы у нас произошла дискуссия и открытый диалог относительно возможности пролонгировать этот законопроект», — добавила Геращенко.

Она считает, что «убийство Захарченко связано с продолжением «зачистки», которую Кремль продолжает в Донецке и Луганске».

«Сегодня полный контроль над гуманитарной и безопасностной обстановкой в оккупированных Донецке и Луганске несет Москва и Кремль, которые полностью напичкали эти территории своими войсками, фсбнишками и т. п», — пояснила Геращенко.

Она заверила, что Украине был выгоден открытый суд над Захарченко, а не его ликвидация.

«Украине не интересны марионетки. Мы стремимся видеть всех, кто ответственен за издевательства над нашими политзаключенными, заложниками, убийства украинских военных и гражданских, в публичных международных и украинских судах, чтобы они несли ответственность. К сожалению, Российская Федерация действует по логике бандитских разборок и фсбшных практик — где-то они травят, где-то взрывают», — рассказала вице-спикер.

Геращенко также считает, что Кремль пытается дестабилизировать обстановку на Донбассе и выйти из минских соглашений.

«Кремль ставит на дестабилизацию ситуации. Мы уже слышим заявления представителей Кремля о том, чтобы не проводить встречу в рамках нормандского формата, чтобы не отвечать на трудные вопросы. Россия пытается уйти от ответственности за невыполнение минских соглашений. Россия пытается уйти от ответственности за бардак на оккупированном Донбассе», — подытожила политик.

Как сообщалось, 31 августа в Донецке в ресторане «Сепар» (на бул. Пушкина, Ворошиловский район) в результате взрыва был убит глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. При этом девять человек получили ранения, среди них глава минфина ДНР Александр Тимофеев. В ДНР заявили о поимке украинской диверсионной группы.