Москва, 3 сентября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Рынок нефти претерпевает дальнейшие изменения, а стоимость барреля перевалила за $78 долларов. Для выхода из диапазона, очерченного ОПЕК+ ($70−80), рынок измениться не сможет, но приблизиться к верхним значениям — вполне. 4 сентября будет продолжением торгов 3 сентября, когда котировки останутся в районе $77,50−78 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояниедвух держав

«Россия увеличила добычу на 2,7% в предыдущем месяце, а Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти на 0,1 миллиона баррелей, но при этом показатель остался ниже, чем в октябре 2016 года, в качестве исходной точки для договоренностей ОПЕК+, в то же время Иран меняет логистику продажи ресурсов, как и другие основные экспортеры», — отметил эксперт.

Торговые споры США и Китая всё сильнее задевают мировой рынок нефти. Китай снижает закупку нефти у США, ставших, в свою очередь, «мировой бензоколонкой», и также создает напряженность в стоимости барреля, хотя их запасы нефти всё ниже. К сожалению, точек влияния на экономику Вашингтона у Пекина немного, а снижение размера ЗВР в ускоренном режиме вредит и самому Китаю, поэтому замена экспорта нефти из США на ресурсы из других стран выглядит логичной и оправданной. Но есть особенность, через которую сложно «перешагнуть» — использование нефти имеет направленность по ее сортам, и покупка «другой» ведет к изменению технологических цепочек, то есть заставляет тратить средства на переоборудование.

«Такой подход закрепляет определенных поставщиков за каналом поступления ресурсов, и менять их часто просто нерентабельно. Опасения в том, что Китай может снизить поставки надолго, как и изменить поставщиков, продолжают толкать рынки наверх, поэтому локальное снижение цены на углеводороды из-за роста запасов в США до $77,50 за баррель будет недолгим», — полагает Алоян.

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