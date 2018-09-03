Москва, 3 сентября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Разведслужбы Соединенных Штатов в последние годы активизировали деятельность по вербовке граждан России. Об этом заявил 3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Whitehouse.gov ЦРУ

По словам официального представителя Кремля, США в последние годы «порой очень грубо», с использованием «морального и иного давления», пытаются вербовать граждан России.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о статье газеты The New York Times, в которой, со ссылкой на источники, утверждалось, что американские власти безуспешно пытались вербовать шестерых российских предпринимателей, в том числе и владельца «Русала» Олега Дерипаску.

Напомним, указанное издание сообщило, что Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США предпринимали в течение нескольких лет неоднократные попытки завербовать в качестве своего информатора российского миллиардера Олега Дерипаску — для получения сведений о российской организованной преступности и возможной помощи Кремля кандидату в президенты США Дональду Трампу во время президентской кампании 2016 года.

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