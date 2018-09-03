Москва, 3 сентября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. У России не было причин убивать главу ДНР Александра Захарченко, убеждён директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он заявил 3 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики с украинским экспертом, заявившем о возможной причастности РФ к убийству Захарченко.

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«У России были другие инструменты для отстранения этого человека от власти, — сказал Погребинский. — И не было бы никаких проблем. И убивать его для этого было не нужно. Это смешно, что это в интересах России. Мне кажется, что самой реалистической является полуверсия, заключающаяся в том, что кто-то из близкого окружения и, возможно, охраны оказался предателем, которому заплатили деньги за организацию допуска к помещению, которое очень сильно охранялось, и он является как бы исполнителем этого террористического акта».

Что касается того, кто был заказчиком этого покушения, то Погребинский отметил заинтересованность в гибели Захарченко той части украинской политической элиты, которая не хочет допустить выхода ситуации «из тупика минского процесса».

«А за последнее время появилось несколько сигналов о том, что выход из этого тупика возможен», — добавил Погребинский и предположил, что организаторы убийства Захарченко надеялись спровоцировать Донбасс и Москву «на жёсткий ответ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона пока отрицает свою причастность к убийству Александра Захарченко. Так, по словам главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, информация о том, что спецслужбы Украины причастны к гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, не соответствует действительности.

По его словам, украинская сторона не посылала в Донецк диверсантов, поэтому «у нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ».