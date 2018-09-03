Пенза, 3 сентября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Молодые люди безболезненно восприняли предложение властей о повышении пенсионного возраста. Работающих граждан становится меньше, чем пенсионеров. Но власти слишком сильно подняли пенсионный возраст. Если бы это было более сглаженно, то негатива у людей было бы меньше. Например, стоило поднять возрастную планку на три года и мужчинам, и женщинам, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета молодых юристов Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России Дарья Степанова.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

При этом каждый гражданин сам должен заботиться о своей будущей пенсии. Пока человек работает он должен формировать и накапливать свою пенсию. Некоторые молодые люди сейчас так и делают, участвуют в негосударственных пенсионных программах. А чтобы не попасть впросак надо понимать, куда поступают средства, и отслеживать ситуацию.

«Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении призвал молодежь работать, чтобы поддержать нынешних пенсионеров. Полностью солидарна с предложением главы государства. Конечно, молодым людям нужно трудиться без «серых» зарплат, отчисляя средства в Пенсионный фонд РФ, тем самым обеспечивая достойную пенсию пенсионерам. Для каждого отдельно взятого человека повышение пенсионного возраста, может быть, и нехорошо (он строит свои планы), но для государства — это необходимая мера», — высказала свое мнение Степанова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»