Ворсино, Калужская область, 3 сентября, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Первый 40-футовый контейнер с грузом из Японии прибыл в составе ускоренного контейнерного поезда «Трансконтейнера» на логистическую площадку в Ворсино, сообщает 3 сентября пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

Arrko.ru Контейнерный поезд из Японии.

Отмечается, что современный контейнер с датчиками температуры, уровня влажности и вибрации был отправлен сначала до порта Восточный в России, а затем, в рамках проекта «Транссиб за 7 суток», — в Калужскую область. Общее время, которое потребовалось транспортным операторам для доставки контейнера, составило 15 суток. После оформления груз будет доставлен автотранспортом в подмосковные Химки.

«Маршрут через Транссиб позволяет сократить транзитное время в 2−2,5 раза по сравнению с традиционным морским путем и, уверена, будет востребован у грузоотправителей», — пояснила во время встречи поезда директор по продажам компании «РЖД Логистика» Ольга Степанова.

Добавим, участником логистической цепочки в Калужской области выступила компания «Фрейт Вилладж Ворсино», реализующая в регионе крупный проект по строительству современных объектов мультимодальной транспортно-логистической инфраструктуры.