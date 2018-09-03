Ярославль, 3 сентября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Глава Рыбинска Денис Добряков возмутился обклеенными политическими листовками подъездами, остановками, столбами и даже урнами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ribinsk.ru Глава Рыбинска призвал кандидатов выйти на субботник

Этот вопрос был поднят на еженедельном оперативном совещании. Глава Рыбинска Денис Добряков обратил внимание на то, что город превращается в доску политических лозунгов. Агитационными материалами обклеены двери подъездов, лифты, столбы, остановки и даже мусорные контейнеры. Некоторые кандидаты практикуют сплошную заклейку, когда на стенах появляются обои из листовок.

Глава Рыбинска дал поручение департаменту ЖКХ и управлению городского хозяйства снимать всю информацию, которая размещена в ненормативных местах, «беспощадно и без исключений». Также он призвал депутатов муниципального совета и Ярославской областной думы после 10 сентября провести общий субботник, убрать остатки своих предвыборных плакатов и показать пример бережного и уважительного отношения к городу.