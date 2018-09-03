В Ярославской области кандидатов просят убрать свои политические следы
Ярославль, 3 сентября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Глава Рыбинска Денис Добряков возмутился обклеенными политическими листовками подъездами, остановками, столбами и даже урнами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Этот вопрос был поднят на еженедельном оперативном совещании. Глава Рыбинска Денис Добряков обратил внимание на то, что город превращается в доску политических лозунгов. Агитационными материалами обклеены двери подъездов, лифты, столбы, остановки и даже мусорные контейнеры. Некоторые кандидаты практикуют сплошную заклейку, когда на стенах появляются обои из листовок.
Глава Рыбинска дал поручение департаменту ЖКХ и управлению городского хозяйства снимать всю информацию, которая размещена в ненормативных местах, «беспощадно и без исключений». Также он призвал депутатов муниципального совета и Ярославской областной думы после 10 сентября провести общий субботник, убрать остатки своих предвыборных плакатов и показать пример бережного и уважительного отношения к городу.