Астана, 3 сентября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Между странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств необходимо углублять торгово-экономические отношения. Об этом 3 сентября заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает агентство «Казинформ».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Назарбаев считает, что страны должны более эффективно использовать свой транзитный потенциал. Глава государства добавил, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет способствовать раскрытию транспортного потенциала региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в киргизском городе Чолпан-Ате состоялся саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В рамках саммита участники приняли решение о наделении Венгрии статусом наблюдателя в Совете.