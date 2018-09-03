Мордовия, 3 сентября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих в канализационном колодце в городе Ковылкино в Мордовии, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Цитата из к/ф «Прорыв». реж Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Канализационный люк

По данным следствия, рабочие ООО «Водоканал-Ковылкинский» погибли днем 31 августа при работе по пробивке канализации в колодце в результате отравления неустановленным веществом.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. В рамках расследования дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины во время ремонта колодца ливневой канализации.

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