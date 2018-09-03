Грозный, 3 сентября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В столице Чечни 1 сентября резко возросла стоимость проезда в автобусах и маршрутках. Вместо 15 рублей за билет, жители региона с 1 сентября вынуждены платить 20 рублей. В маршрутных такси цена за поездку выросла также на пять рублей, составив 22 рубля.

naeimasgary Салон автобуса

Повышение цен на проезд в общественном транспорте власти региона объяснили увеличением стоимостью топлива. Как отметил министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов, долгое время тарифы на проезд в общественном транспорте оставались одними из самых низких на юге России, несмотря на то, что руководство транспортных компаний не раз заявляло, что они ежедневно терпят огромные убытки, которые могут довести их до банкротства.

Чтобы не допустить «коллапса транспортной системы и банкротства компаний-перевозчиков», для предупреждения проблем с общественным транспортом вопрос регулирования тарифов на проезд был отдан перевозчикам, написал Черхигов на своей странице в Instagram.

Вместе с повышением стоимости проезда в общественном транспорте водителям грозненских автобусов подняли ежедневный план выработки. Так, теперь по итогам дня они должны будут сдавать 4900 рублей вместо прежних 3600 рублей, пишет «Кавказский узел».

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