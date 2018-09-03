Москва, 3 сентября, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Российская Федерация готова вступить на путь нормализации отношений с Европейским союзом, если Брюссель проявит готовность, заявил 3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Евросоюза

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что заветная мечта российского лидера Владимира Путина — «демонтировать» Евросоюз.

«Что касается отношения Путина к ЕС, то мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в таком изрядно подмороженном состоянии», — заявил Песков.

По его словам, такая ситуация не соответствует интересам ни государств-членов ЕС, ни России.

Напомним, ранее Макрон уже высказывался о Путине в подобном роде. Так, весной этого года он назвал российского лидера «сильным и умным» человеком, но призвал «не быть наивными» с ним, поскольку Путин «настроен на вмешательство в европейскую демократию».

«Я считаю, что мы не должны проявлять слабость с президентом Путиным. Когда ты слаб, он это использует», — считает Макрон.